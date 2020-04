Hurdrider ûnder ynfloed fan kokaïne

Fan de man waard in flibetest ôfnaam, dêr't út bliken die dat er ûnder ynfloed fan kokaïne wie.

De man waard hjirop troch de aginten oanhâlden en oerbrocht nei it plysjeburo. Dêr waard in bloedproef fan de autobestjoerder ôfnaam. Hy krige dêrop in rydferbod fan 24 oeren.

De útslach fan de bloedproef is noch net bekend, it bloed wurdt ûndersocht troch it Nederlânsk Forensysk Ynstituut.