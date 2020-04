Sinne, spesjaal ûnderwiis-skoalle yn Snits: "In lege skoalle is neat oan"

Oandwaning

Boppedat is it net foar eltse learling ferstannich om ynkoarten wer nei skoalle te gean. "Der binne ek bern dy't in oandwaning hawwe oan it hert of oan de longen. Wêr dogge wy ferstannich oan, hoe kinne wy soks goed dwaan? Dat binne wy oan it oerlizzen mei de GGD en de âlden." En om't der dêrneist ek leararen binne foar wa't it firus konsekwinsjes hat, is de skoalle dêroer drok yn petear.

"In lege skoalle is neat oan"

De Sinne hat noch inkelde wiken om, sa as Zeldenrust seit, aanst dochs safolle mooglik learlingen wer nei skoalle te krijen. Zeldenrust: "In lege skoalle is neat oan. De kollega's wolle hiel graach wer oane slach en ik tink dat de bern der ek nocht yn hawwe."