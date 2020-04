Thialf seit hierkontrakt mei UNIS Flyers op

"Beide partijen koene elk jier opsizze. Dat moat dan trije moanne foar de ein fan it seizoen. It betsjut dat we no wer om tafel moatte mei de partijen en sjen dat we wer ta in nije oerienkomst komme kinne."

Neffens Hoekstra kinne de Flyers net ferhûzje nei Ljouwert. "Wy binne in klup fan It Hearrenfean. We kinne der wolris ynsidinteel traine, mar de fuotbalklup fan It Hearrenfean giet ek net yn it Cambuurstadion trainen."