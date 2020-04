GGD: Ien nij coronastjergefal, njoggen nije positive tests

Premier Rutte kundige tiisdei oan dat de maatregels foar in part ferromme wurde, mar dat der ien line oanhâlden wurdt foar it hiele lân. Mar wat hat it foar doel dat der ek yn it Noarden, dêr't it firus minder om him hinne grypt, strang hanthavene wurdt? "Het is juist goed om het landelijk te doen. Ten eerste omdat je er dan samen aan werkt en solidair bent met elkaar", seit Margreet de Graaf fan GGD Fryslân.

"Het betekent ook dat als wij onze cijfers zo laag kunnen houden, de druk in onze ziekenhuizen veel lager is. Daarmee kunnen onze ziekenhuizen ook mensen uit meer getroffen gebieden overnemen." Premier Rutte sei tiisdei dat de druk op sikehuzen noch hieltyd heech is. Dat moat earst stabilisearje foar't de maatregels wer ferromme wurde. "We moeten nog even geduld hebben met elkaar en met de zorg."

Skoalpersoniel test

De skoallen binne bliid dat se ynkoarten wer iepen kinne. Premier Rutte sei wol dat dat allinnich kin as it skoalpersoniel test wurdt. Neffens De Graaf is GGD Fryslân der goed op taret: "We hebben goed opgeschaald, er staan veel mensen klaar op te kunnen testen. Dat gebeurt nog altijd op uitnodiging en op verwijzing van een arts. We hebben een capaciteit van 100 per dag en we zitten nu op 70, dus daar kunnen zeker mensen bij." Oer wa't test wurde kin, moatte noch ôfspraken makke wurde. "Het RIVM geeft daar richtlijnen voor en die volgen wij altijd, zowel voor zorgpersoneel als andere mensen."