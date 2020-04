Jongereinwurkers en jongelju yn coronatiid

Foar kultureel wurkers is digitale kommunikaasje ûnmisber wurden yn dizze krisis. Dêr't se foar it coronafirus harren doelgroep ûnder oaren op strjitte, yn it doarpshûs of de jeugdsoas troffen, no gean in soad petearen fia Facetime of apps. En dat freget in hiele oare wize fan wurkjen en tinken, seit kultureel wurker Redmar Severein. Hy heart by wolwêzensorganisaasje Kearn dy't yn de hiele gemeente Tytsjerksteradiel aktyf is.

Hy seit dat der no wol mear jongelju binne dy't iensum binne. "Het is voor ons ook meer individueel werken nu. We zijn op zoek naar alternatieven zoals beeldbellen. We proberen op zoek te gaan naar de mensen waar je niets van hoort, om een hart onder de riem te steken. Van jongeren horen we dat ze het soms niet begrijpen, de maatregelen zijn soms ook nog wel wat onduidelijk voor jongeren."

Falle en opstean

Severein seit dat alle maatregels foar guon jongelju wol dreech binne. "Jongerenwerkers zijn geen handhavers. Maar als we hele zorgelijke dingen horen, gaan we dat wel overleggen. Dat doen we meestal met jongeren zelf. Maar dat kan ook in overleg met de politie. De meeste jongeren gaan er goed mee om. Toch blijft het vallen en opstaan en gaat het hier en daar ook mis. Er staan netjes drie jongeren bij elkaar, en dan komen er vijf bij. Wat doe je dan? Wie is de eerste 'bangerik' die zegt: ik ga weg en spreek anderen aan?"