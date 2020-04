Online audysjes foar teäterfoarstelling De Tocht sette útein

50 persint Frysk

Kooistra hat sels ek ien stribjen as it om de akteurs en de rest fan de crew giet. Hy wol eins dat de helte út Fryslân komt. "Wy hoege gjin 'posterboys' yn de foarstelling. Dat kinne ek gewoan Friezen wêze." Kooistra wol sjen hoe't se mei de foarstelling it teäterklimaat yn Fryslân ferbetterje kinne. Sadat de provinsje der ek wat oan oerhâldt.

Moast ek reedride kinne om audysje te dwaan?

Ien foardiel fan in soad Friezen yn de foarstelling is dat dy nei alle gedachen ek goed reedride kinne. "Mar it wurdt echt gjin Dancing on Ice", seit Kooistra. De byrollen en figuranten moatte wol reedride kinne of it gau oppakke kinne. Foar de haadrolspilers wurdt wol reedrydles fersoarge as dit nedich is.