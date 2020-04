LIVEBLOG: bern nei skoalle, eveneminten skrast, gjin besite ferpleechhuzen

Yn it radioprogramma Fryslân fan 'e Moarn fan Omrop Fryslân is der in soad omtinken foar it coronafirus. Fansels is der in part fan de parsekonferinsje fan premier Rutte werom te hearren, lykas de earste reaksjes fan Sybrand Buma, Sieger Dijkstra fan VNO-NCW en Albert Helder fan Proloog.

Ek komme der meardere sporteveneminten yn de útstjoering: it SKS Skûtsjesilen en de PC yn Frjentsjer. Want ek dy geane net troch. As lêste is der ek noch omtinken foar iepenloftspullen dy't skrast binne.