Fan SKS Skûtsjesilen oant Psy-Fi: dizze eveneminten geane net troch

Festivals

Grutte festivals as Glemmer Beach, Dokk'em Open Air, Veenhoop Festival en Psy-Fi geane net troch. "Wy sitte al in skoftke yn de annulearringen", fertelt festivalorganisator Wiebe Kootstra. "It is de fraach oft de festivals yn septimber wol trochgean." Kootstra organissearet ûnder oare Psy-Fi, Veenhoop Festival en it Oktoberfest. "Dochs is hy bliid mei de konkrete útspraken fan it kabinet. "Hoe swier kut it ek eins is."

Der stiene in soad jubilea op de evenemintekalinder. "It Fries Straatfestival soe dit jier 40 jier bestean, Glemmer Beach 10 jier, en wy hawwe fansels 75 jier befrijing. It soe in jubileumjier wurde, mar it is in rampjier". Yn 2021 hawwe we ek noch 70 jier Veenhoop Festival. "Johan, de foarsitter fan it festival, hat al in grutte headliner boekt". Wa't dat is of binne wol Kootstra noch net kwyt.

Foar it Oktoberfest hawwe wy in fergunning oanfrege foar oktober. Earst soe it festival net trochgean. "Ik hoop dat we in alternatyf biede kinne, en dat wy noch wat ferdivedaasje bringe kinne", seit Kootstra.

De festivals dy't dit jier yn elts gefal net trochgeane binne: Psy-Fi, Veenhoop Festival, Glemmer Beach, Dokk'em Open Air, Into the Grave, Into the Great Wide Open en SimmerDeis.

Iepenloftspullen

Jelle Wesselius is foarsitter fan Stichting foar Amateurtoaniel yn Fryslân én dit jier ek noch sjuerylid fan de Gouden Gurbe. "In better jier koe ik net hawwe", grapt hy. "Tsien fan de 13 oanmeldingen foar de Gouden Gurbe geane net troch. By trije foarstellingen stiet noch in fraachteken, mar repetearje kin hast net iens".

Sa as it no liket gean Jorwert en Arum noch troch en de jongereinploech fan Jorwert. "It is hartstikke sneu, mar lit we posityf bliuwe: der giet ien troch dit jier en dan hawwe wy takom jier in hiel soad te sjen". De doarpen dy't net els jier in iepenloftspul organisearje lyk as Mitselwier en Warten sille it yn 2021 wer besykje, njonken de oare doarpen dy't dan in iepenloftspul organisearje.