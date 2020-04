Keatswedstriden PC en Freulepartij passe harren oan

Hellinga seit: "Wy hawwe de fergunning ek earder oanfrege en dêrby ek al de datum fan 30 septimber neamd. Mar it is earst fansels net mear as in datum. It kin wêze dat der yn july noch maatregels komme. Dat kinne wy net oersjen. Mar it moat net sa wêze dat wy ús yn novimber foar de harsens slaan as wy de PC net organisearre hawwe en it hie yn septimber wol kinnen. Boppedat: Wy binne oan ús publyk en de keatsers ferplichte om der alles oan te dwaan de PC te keatsen".

"Gjin publyk betsjut gjin PC"

In PC keatse sûnder publyk is foar de kommisje gjin opsje. Helligna: "Dêr hawwe wy noch gjin tsien sekonden oer praat. Gjin publyk betsjut gjin PC".

De kaartferkeap sil yn it nije senario begjinne om 1 augustus hinne. Hellinga: "Dat is foar ús de datum fan 'go or no go'. Dat hat ek te meitsjen mei ús leveransiers, werûnder de triubunebouwers. Twa moannen hawwe wy nedich om alles yn kalk en semint te krijen". Ek de PC giet ûnwisse tiden yn 'e mjitte.

Hellinga: "We hawwe noch in heal jier, dus dat jout mooglikheden. Oan de oare kant: It is net in lullich firuske. It kin alle kanten op. De oersichten fan de oerheid op tiisdei 21 april jouwe moed. Mar we sille sjen wat der fan komt. Wy hawwe it skema fan Rutte net".