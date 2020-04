LIVE: Ekstra Fryslân Hjoed mei parsekonferinsje coronafirus en reaksje Buma

Om 18.58 begjint in ekstra edysje fan Fryslân Hjoed, it nijsprogramma fan Omrop Fryslân. De parsekonferinsje fan premier Rutte wurdt live útstjoerd. Dêryn sil dúdlik wurde hokker maatregels it kabinet nimt yn de oanpak fan it coronafirus. Oanslutend praat presintator Arjen de Boer mei Sybrand Buma fan Veiligheidsregio Fryslân oer wat de besluten betsjutte foar Fryslân. De útstjoering is streekrjocht te folgjen op telefyzje, radio, Facebook en yn dit ynternetartikel.