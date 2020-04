FIDEO: Ekstra Fryslân Hjoed mei parsekonferinsje coronafirus en reaksje Buma

Sjoch hjir de ekstra edysje fan Fryslân Hjoed werom dy't tiisdeitejûn útstjoerd is, mei de parsekonferinsje fan premier Mark Rutte. Dêryn is dúdlik wurden hokker maatregels it kabinet nimt yn de oanpak fan it coronafirus. Dêrnei hat Sybrand Buma fan Veiligheidsregio Fryslân yn in reaksje oanjûn wat de besluten betsjutte foar Fryslân en wiene der reaksjes út it ûnderwiis fan Albert Helder, bestjoerder fan Proloog en fan Sieger Dijkstra, foarsitter VNO-NCW Noord.