Kapperssaak en kleanwinkel klear foar 1,5 meter-ekonomy

It is it nije normaal by kapper en kleanwinkel: minder klanten en strange maatregels. Klean dy't past wurde ferdwine op in rek dat 24 oeren lang net brûkt wurdt en de kapper hellet har stuollen fuort om sa romte te meitsjen foar de ferplichte 1,5 meter ôfstân. It is in foarbyld fan de wize wêrop't de Fryske ekonomy taret wurdt op de '1,5 meter-ekonomy.'