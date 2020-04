Sluting Mavo De Saad makket in soad los: "It heart echt by Damwâld"

Ien fan dy learlingen is Gristha Woelinga. Se sit yn it earste jier en moat no foar 8 maaie in nij plak fine. It nijs oerfoel har: "In freondin frege my wêr't ik kommend jier nei skoalle gie, mar ik snapte de fraach net. Doe hearde ik dat De Saad ticht gie."

It is yn dizze tiid ekstra dreech om in nije skoalle út te sykjen, om't rûnliedingen net mooglik binne. "It is no ekstra ferfelend dat de skoallen no sletten binne", leit har mem Alie út. "Dus op basis fan in webside en telefoanysk kontakt geane wy nei alle gedachten in kar meitsje foar in oare skoalle. Ik hoopje fansels op ferromming fan de maatregels fan it eachpunt fan de bern út, dat se wol efkes op de oare skoallen sneupe kinne en op basis dêrfan harren kar meitsje kinne."