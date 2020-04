As lêste fan de Fryske Waadeilannen hat de gemeente Amelân no ek in smook- en stookferbod ynsteld, fanwege de drûchte. It ferbod jildt oant en mei 14 septimber yn bosken en natuergebieten. Njonken op de Waadeilannen jildt der ek al in smook- en stookferbod yn East- en Weststellingwerf en yn Opsterlân.