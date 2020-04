Thialf krijt 2,9 miljoen 'rêdingskredyt' fan provinsje en gemeente

Fan de 2,9 miljoen euro sil de provinsje foar 2 miljoen kredyt soargje. De gemeente Hearrenfean soarget foar de oare njoggen ton.Troch te reorganisearjen nimt Thialf sels 538.000 euro fan it tekoart foar syn rekken. "Wy gean werom nei in lytse organisaasje, dy't rjochte is op it fasilitearjen fan topsport", seit Thialf-direkteur Marc Winters.

Thialf wol de herstelperioade neffens him brûke om te wurkjen oan in strukturele oplossing. It rêdingskredyt is bedoeld foar de perioade oant en mei septimber 2022. Dêrnei hopet it iisstadion wer de eigen broek ophâlde te kinnen.

De gemeente Hearrenfean stelt 991.000 euro beskikber en sil fierder ek neitinke oer it behâld fan de iishockeyhal. Dy hal wie in de winter fan 2018/2019 in skoft ticht, omdat dy net mear feilich genôch wie. Ek foar de gemeente Hearrenfean jildt dat de gemeenteried noch grien ljocht jaan moat foar it ekstra kredyt fan 9 ton.