Corry Minkema docht yn Amearika boadskippen mei selsmakke mûlekapke op

"Skoallen bliuwe fermoedlik ticht oant de simmer"

Minkema wennet likernôch in heal oere riden fan New York. Yn dy metropoal binne safolle minsken dy't besmet binne mei it coronafirus of der oan ferstoarn binne, dat minsken ferplichte binne om mûlekapkes te dragen. Se fynt it betiden wol eangstich at se har betinkt dat dit sa tichtby har hûs him allegear ôfspilet. Sels wennet se yn in griene omjouwing en kin se alle dagen in kuier meitsje. "De skoallen binne foarearst ticht oant 15 maaie, mar it skoalseizoen rint hjir begjin juny ôf, dat ik tink dat de skoallen ek net mear iepengean." Foar Minkema is dat in bysûndere situaasje, want se sil dit jier mei pensjoen gean.

Ferskillende regels yn Amearika

Yn de ferskillende Amearikaanske steaten jilde ek ferskillende regels. "En dat is wol ferfelend, want de minsken dy't yn har eigen steat net nei de parken meie, komme dan by ús foar harren ûntspanning. En dat liket my ek net de bedoeling. Der soenen eins yn it hiele lân deselde regels foar eltsenien jilde moatte."