Hoe komt it mei Thialf? It wurd is oan de provinsje

Yn desimber 2019 sei Thialf-direkter Marc Winters al dat der in tekoart is fan 700.000 euro. Dêrom moast der in herstelplan komme. De direksje hat dat begjin dizze moanne nei de oandielhâlders stjoerd. Neist de provinsje is ek de gemeente Hearrenfean oandielhâlder. Tiisdeitemiddei sil foar it earst dúdlik wurde hoe't sy nei de problemen sjogge.

Ien fan de mooglikheden om wat oan de kosten te dwaan binne ûntslaggen. It iisstadion hat inkelde tsientallen betelle meiwurkers en mooglik tsien arbeidsplakken sille ferdwine.

Coronakrisis

De problemen wiene der al earder, mar de coronakrisis hat ek ynfloed. De doarren fan it iisstadion moasten bygelyks earder ticht en fanwege de coronakrisis kin Thialf ek neat fertsjinje oan eveneminten en konserten.

It coronafirus soarget boppedat foar oare komplikaasjes foar it rêdingsplan. De direksje is yn prinsipe ferplichte om in byienkomst út te skriuwen foar alle meiwurkers. Dat is no net mooglik troch alle maatregels. De kommunikaasje mei de meiwurkers giet no foaral oer de mail.

'Slank en slim'

De direksje hat de ôfrûne moanne ferskate oerlibbensscenario's ûndersocht. Ien fan dy plannen hjit 'Slank en slim'. De ried fan kommissarissen stiet achter dy fariant en no binne de oandielhâlders oan set.

It giet om in konsintraasje op haadtaken: topsport en reedriden. It tekoart kin neffens dat scenario werombrocht wurde nei fiif ton. Dy oare fiif ton soe fan de oandielhâlders komme moatte.

De provinsje ynvestearre yn 2016 mar leafst 50 miljoen euro yn de renovaasje fan Thialf. Is de provinsje bygelyks ree om op 'e nij tonnen yn Thialf te stekken? Dat sil tiisdeitemiddei dúdlik wurde. Deputearre Sander de Rouwe hie it earder oer in 'foars tekoart', mar sei doe ek dat er it dossier earst goed bestudearje woe.