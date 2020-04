Skoalbestjoerder Proloog: "Dúdlike protokollen nedich mei konkrete hânfetten"

Learkrêften fine de situaasje noch te ûnfeilich om de skoaldoarren wer te iepenjen as foarhinne, fertelt Albert Helder fan Proloog. "We sitte no yn wike seis en ús skoaldoarren hawwe altyd op in kier stien. Wy hawwe fansels wol needopfang fersoarge oan relatyf lytse groepen. En sa koene wy dochs noch wol feilichheid biede. Begelieding en ûnderwiis oanbiede oan kwetsbere bern gie ek gewoan troch, mar dat hawwe wy dien mei maksimaal sân bern yn in lokaal."

Feilichheid foarop

Foar Helder is it wichtich dat syn minsken feilich wurkje kinne. "As der jûn dúdlikheid komt oer dat de skoallen en de opfang wer iepen sille, dan moatte der ek dúdlike protokollen út fuortkomme dy't feilichheid biede. Der moat dúdlikheid komme, om it personiel de goeie hânfetten te jaan. Mar sân bern yn in lokaal fine wy maksimaal, mar dat kinne je beukers net útlizze fansels."

Helder seit dat guon fan de learkrêften sels ta in risikogroep hearre, mar miskien ek wol yn ien hús wenje mei minsken dy't dêr ûnder falle. "Dat is spannend. Boppedat binne de minsken no ek wurch. Se hawwe ûnderwiis op ôfstân fersoargje of needopfang bean, mar guon hawwe fansels ek sels bern oan de keukentafel sitten. De maaiefakânsje is aanst dan ek mear as wolkom."