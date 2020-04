Omrop TIP: Earste Fryske reaksjes fan parsekonferinsje Rutte yn ekstra Fryslân Hjoed

Yn de parsekonferinsje meitsje premier Rutte en minister Hugo de Jonge fan Folkssûnens bekend oft de maatregels mei yngong fan 28 april fersoepele wurde kinne of net. Dúdlik wurdt dan ek hoe't dat oanpakt wurde sil.

Yn de studio praat presintator Arjen de Boer oanslutend fierder mei Sybrand Buma, foarsitter fan Veiligheidsregio Fryslân. Buma fertelt hoe't hy sjoch nei de maatregels dy't it kabinet no nimt. Moandei siet Buma noch om tafel mei it kabinet om advys te jaan oer hoe't Veiligheidsregio Fryslân nei de tastân fan it coronafirus yn Fryslân sjocht.