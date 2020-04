Meldpunt foar misrinnen berne-opfangtaslach

Neffens Gjalt Jellesma fan de Belangeferiening giet it soms om bedragen tusken de 1.500 en 2.500 euro yn 'e moanne. Guon fan dizze minsken meitsje no hielendal gjin gebrûk fan de berneopfang, mar betelje wol troch. Earder melde de oerheid dat alle âlden jild weromkrije, mar om't dizze spesifike âlden gjin taslagen krije, binne se ek net yn byld by de Belestingtsjinst. It soe gean om in pear tûzen húshâldens yn Nederlân.