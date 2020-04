Coronaproof op 'e merke: hoe hâlde je 1,5 meter ôfstân yn in spûkhûs?

Publyk net wolkom

De proefmerke bliuwt fjirtjin dagen stean. Yn dy tiid kinne saakkundigen en karmasters mei eigen eagen sjen oft de úttochte maatregels ôfdwaande binne en goed wurkje. Atze Lubach is de foarsitter fan de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders Bovak: "Der stean hjir no sa'n 30 attraksjes, lykas de botsauto's, in reuzerêd, mar ek in spûkhûs, draaimûne, oaljekoekskream, gripers. Alles stiet der, mar it is net iepen foar publyk."

Protokollen

Sûnder protokollen meie ûndernimmers de merke net iepenje. "En dus jouwe wy gehoar oan de oprop fan minister Wiebes fan Ekonomyske Saken om nei te tinken en plannen út te wurkjen oer hoe't wy yn de oardelmetermienskip wol wurkje kinne. It moaie is dat wy it mei dizze proefopstelling ek echt sjen litte kinne."