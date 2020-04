GrienLinks en PvdA stelle opnij fragen oer fleanen definsje boppe Waadsee

De twa partijen trune Deputearre Steaten opnij oan om dit ûnderwerp mei it minsitearje fan Definsje te bepraten. Se wolle dat der in oanfraach foar in fergunning dien wurdt en se wolle witte wêrom't de oanfraach foar in natoerfergunning útsteld is. Beide partijen fine it leechfleanen fan Definsje net passen boppe de Waadsee, fanwegen de kwetsberens fan de natoer . Se wolle boppedat dat der in betroubere monitoring komt fan de effekten fan it leechfleanen op de natoer.