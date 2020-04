Fideodeiboek fan Ans Visser: in kofferbakoptreden fan Sander Metz

Ans Visser út Sint-Anne is tegearre mei har man eigener fan Herbergier Harlingen, in wenfoarm foar minsken mei demensje. Visser fertelt yn it Biltks oer de soarch foar de bewenners, dy’t ferlet ha fan in fêste struktuer. Sy sil yn de fideo’s besykje sjen te litten hoe’t se de bewenners in noflike dei jaan kinne.