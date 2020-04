Briedgedrach fan skries yn kaart brocht mei geolocator

Untdekking

It ûndersyksteam fan Verhoeven ûntduts dat alle skriezen in twadde nêst makken as it earste mislearre wie. "Tot nu toe waren de schattingen dat dit in 20 tot 45 procent van de gevallen gebeurde. In gewone studies waarbij nesten werden geobserveerd zijn blijkbaar veel tweede nesten aangezien voor eerste pogingen, of ze zijn helemaal niet gezien. Tijdens het broedseizoen verschuift onze aandacht doorgaans van het vinden van nesten naar het volgen van de ontwikkeling van de kuikens", leit Verhoeven út.

Wat ek út it ûndersyk bliken docht is dat de skries nei 18 maaie gjin nêst mear makket om syn earste briedsel te ferfangen. Verhoeven is dêr tige entûsjast oer. "Al in 1954 heeft een bioloog experimenten gedaan waarbij hij nesten van grutto's verstoorde. En daarbij zag hij dat er na 20 mei geen vervangend nest werd gebouwd, dat is bijna exact dezelfde datum! Het is intrigerend dat er zo'n strikt einde is aan het broedseizoen. Waardoor komt dat? Dat zou ik graag willen ontdekken."