LIVEBLOG: Ofrûne 24 oeren trije minsken ferstoarn oan corona, twa positive tests

Neffens it Outbreak Management Team kinne de berne-opfang en it spesjaal ûnderwiis nei de maaiefakânsje sûnder beheiningen iepen. Reguliere basisskoallen kinne harren tariede op in heale skoallebesetting deis. Dat stiet yn it advys fan saakkundigen oan it kabinet. Albert Helder fan Proloog, de stifting foar iepenbier basisûnderwiis yn Ljouwert reagearret sunichjes. Hy fynt dat skoallen allinnich iepen meie as der dúdlike protokollen lizze mei konkrete hânfetten.

"We sitte no yn wike seis en ús skoaldoarren hawwe altyd op in kier stien. Wy hawwe fansels wol needopfang fersoarge oan relatyf lytse groepen. En sa koene wy dochs noch wol feilichheid biede. Begelieding en ûnderwiis oanbiede oan kwetsbere bern gie ek gewoan troch, mar dat hawwe wy dien mei maksimaal sân bern yn in lokaal."

