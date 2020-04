LIVEBLOG: bern wer nei skoalle, eveneminten oant 1 septimber skrast

De provinsje Fryslân is as dielnimmer yn it Network to Promote Linguistic Diversity ek belutsen by it meitsjen fan in koart stripferhaal om de maatregels dy't fanwegen it coronafirus ynsteld binne, oer te setten nei safolle mooglik Europeeske talen. De strip is makke troch Fabio Vettori, yn Italiaanske keunstner. De poster is al nei 29 talen en noch folle mear streektalen oerset.

Ek de Fryske taal en streektalen hearre dêr no by, dat makke deputearre Sietske Poepjes bekend. It is neffens har wichtich dat de maatregels ek bekendmakke wurde yn de talen dy't minsken thús prate.

Hjir ien fan de streektalen, dy fan Frjentsjer: