LIVEBLOG: 455 minsken posityf test, 48 minsken ferstoarn

Yn it radioprogramma Fryslân fan 'e Moarn fan Omrop Fryslân is der in soad omtinken foar it coronafirus. Alteast, oan ûnderwerpen dy't sydlings te krijen hawwe mei de gefolgen fan it firus. Direkteur Rinse Bleeker fan Sportstad Heerenveen pleitet foar it wer iepen smiten fan sportfasiliteiten foar topsporters. Der is lykwols ien sporter dy't wol trochgiet, en dat is Jan Teake Dekker. Yn in reportaazje is fan alles te hearren oer syn sport: kloksimultaan damjen.

Teätergroep Tryater besiket it publyk thús op te sykjen en bellet minsken mei ferhalen. Notarissen merke dat sy yn dizze tiden fan corona mear fragen fan minsken krije oer it regeljen fan alles wat mei libben en dea te krijen hat. En as lêste is der nei achten in petear mei in merkeman: want kin in spûkhûs wol iepen as je 1,5 meter ôfstân hâlde moatte?