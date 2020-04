Fries Museum hopet dat oarlochstentoanstelling ek noch fysyk iepen kin

Jorrit Volkers is eigener fan de beide weinen. "Dizze jeep hat altyd yn Fryslân west. De jeep is yn de oarloch mei de Kanadezen nei de provinsje kaam, dêrnei hat it in hiel skoft yn in museum stien by Kapinga. Dat haw ik opkocht mei in freon fan my. De jeep wie der min oan ta, mar hy is opknapt en it écht in orizjinele. Dat fine wy leuk. De Dodge is makke yn Kanada. Dat binne tige eigensinnige minsken, de wein is smeller makke, hy kin yn in glider troch de loft ferfierd wurde en hy koe troch it wetter.

It is noch in poepetoer om se yn it museum te krijen. "De lift wie net sterk genôch foar de Dodge. Wy sille it no op in djiplader dwaan, dy ride wy nei binnen ta en dan yn de grutte lift. Dy kin it wol hawwe. Mar wat ymprovisaasje heart der ek by," laket Volkers.

Betinking

Volkers hie him taret op in moaie betinking dit jier, mar troch it coronafirus wurdt dat wol wat oars. "Yn 2015 hiene wy hjir noch 18 Kanadeeske feteranen, yn 2018 noch 6. No hiene wy noch 6 ferwachte, en sa'n 120.000 minsken yn de stêd op 5 maaie. Dat moat no mar takom jier."