Fryslân fan Boppen: hier vliegt de drone dinsdag en woensdag langs

Tweede Elfsteden-etappe

Dinsdag 21 april doen we de tweede Elfsteden-etappe. We filmen in plaatsen van Molkwerum tot Franeker. We vliegen met twee teams die tussen 9.00 en 13.00 elk een deel van de route filmen. Team één vliegt van Molkwerum naar Hindeloopen, Workum, Parrega, Tjerkwerd naar Bolsward. Team twee vliegt van Witmarsum naar Arum, Kimswerd, Harlingen naar Franeker.