Kabinet ta de bûse foar stikstofprobleem: 5 miljard foar kommende 10 jier

It kabinet sil de kommende tsien jier 5 miljard euro ynvestearje om it stikstofprobleem oan te pakken. It moat elts jier gean om sa'n 300 miljoen euro om de natuer te ferbetterjen en sa'n 200 miljoen it jier om de útstjit fan stikstof omleech te bringen. Freed soe it kabinet it stikstofbelied fêststelle moatte.