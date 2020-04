Helptsjinsten drok mei syktochten op Tsjûkemar en Iselmar

Loas alarm op de Iselmar

In passant seach healwei de middei in seil driuwen yn de Iselmar by Murns. Dêrop belle de passant mei de helptsjinsten en waarden der meardere reddingsboaten alarmearre. "Een reddingsboot haalde het zeil uit het water en zag dat er een bepaald veiligheidssysteem was geactiveerd. Een andere getuige kon melden dat hij iemand had zien kitesurfen met datzelfde zeil. Daarop werd groots ingezet," sa fertelde wurdfierder Edwin Granneman fan de Kustwacht.

In Kustwachtfleantúch, twa Search and Rescue-helikopters, meardere KNRM-reddingsboaten en de plysje op it strân setten in sykaksje yn gong. Nei in skoftke kaam in oare tsjûge, dy joech oan dat hy de surfer út it wetter rinnen sjoen hat. Dêrop waard kontakt socht mei de surfer en dy bliken dat hy op 'e fêste wâl wie.