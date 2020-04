Temperatuer opnimme en ôfstân tusken de apparaten: sportskoallen yn it nije normaal

By it Bewegingssintrum Drachten binne se der klear foar. De stickers mei rinrûtes binne al op de grûn plakt en ek is er rom de mooglikheid de hannen te ûntsmetten. In soad apparaten binne fuorthelle en no is der romte genôch, seit eigener René de Jong. "We ha trije ferhúsweinen fol apparaten hjirwei helle en opslein. Dat is bêst in soad mar we kinne, as we it tûk oanpakke, dochs al ús klanten sporte litte."

Thús dûse

Dêr brûkt de sportskoalle in app foar. Dêryn kinne minsken oanjaan wannear't se sporte wolle. Sa is ek fuortendaliks dúdlik hoefolle minsken oft op in bepaald tiidstip binnen binne. De Jong: "We begjinne moarns om sân oere en gean troch oant jûns alve. Dat jout in soad romte. Minsken kinne net yn de klaaikeamers, net dûse en ek net de sauna brûke."

Al moatte de klanten meiwurkje, sa seit de Jong: "We kinne dit allinnich dwaan as minsken har goed oan de regels en ôfspraken hâlde."