Wer ien oanhâlden foar oerfal op 93-jierrige frou yn Drachten

It slachtoffer oan de Korenmolen soe yn oktober ferline jier wat ôffal weismite, doe't se oerfallen en mishannele waard. De oerfallers naaiden út mei kostber guod en brieven fan har ferstoarne man. Letter waard in jildkistke yn it wetter fûn.

Ien fan de twa dieders sit al fêst, mar út ûndersyk die bliken dat se mooglik twa kompanen hiene. Tsjûgen hiene fjouwer jonge manlju sjoen, dy't in skoft by it hûs fan de frou omhongen. De plysje seit dat se noch op syk binne nei de fjirde fertochte.