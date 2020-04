Bern foar ien dei wer op skoalle yn Sondel

Dus mochten de bern moandei foar ien kear wer nei skoalle. Net allegear tagelyk, mar ien foar ien nei binnen. En dêr krigen se in live-ferzje te sjen fan it School Dicht Journaal, dat se de ôfrûne wiken al út hûs wei sjen koene.

Op skoalle wurde de bern wolkom hjitten troch professor Breughel. Gewoanwei is dit skoaldirekteur Alex van Dal, mar mei in wite prúk op en in laboratoariumjas oan kenne de bern him as de professor. De ôfrûne wiken hat it personiel alle wiken in School Dicht Journaal makke foar de bern. Neffens harsels in soart kombinaasje fan it Sinterklaas Journaal en SkoalTV.

De bern koene dizze sjoernaals út hûs wei sjen, mar foar ien kear koene se dus ek telâne op skoalle sels. Sa learden se fan de professor wêrom't hanwaskjen sa wichtich is en koene se by in echte kwismaster fragen beäntwurdzje. Doel fan de dei wie om de bern noch wat materiaal ophelje te litten, mar ek om se noch ien kear op skoalle te krijen.