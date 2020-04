Definsje docht sikeferfier tusken Waadeilannen en fêstelân

Normaal docht de helikopter fan de ANWB dat. Mar troch de ynset fan Definsje kin dy no folslein ynset wurde foar it transport fan pasjinten dy't besmet binne mei it coronafirus.

Definsje wie oant fiif jier lyn ferantwurdlik foar it sikeferfier fan de eilannen nei de fêste wal. De hely dy't dat no de kommende tiid docht, is stasjonearre op Teksel.