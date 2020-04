Swimbad De Jouwer riedt him ta op oardelmeterekonomy: lytse groepkes en thús dûse

Oeral steane stellaazjes, der binne skilders oan it wurk en it wetter is út it bad helle. De tydlike sluting fanwege de coronamaatregels wurdt ek benut om ûnderhald te dwaan. "It is leech, it is stil. It is sportyf, mar ek maatskiplik wol in lyts bytsje in drama", fersuchtet Tjebbe van der Meer, haad kommunikaasje en ûntwikkeling fan Sportbedrijf De Fryske Marren. "Gjin swimmers, gjin minsken, gjin wetter."

It swimbad hat al ferskate maatregels naam om him oan de oardelmeterekonomy te hâlden. In hiele opjefte, seit Van der Meer. Minsken kinne online in blok reservearje dêr't se yn komme te swimmen. "Dan kinne se fuort trochrinne sûnder dat se ien tsjinkomme. En dan moatte se ek wer op tiid nei hûs, sadat der ek oaren yn kinne en we sa min mooglik minsken tagelyk yn it bad ha."

It giet stapke foar stapke leit Van der Meer út. "We begjinne hiel lytsskalich mei tolve minsken op twa swimbanen. We ha it oer fyftich minsken yn in hiel grut swimbad dêr't normaal mear as tûzen swimme."