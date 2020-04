Lânskipsbehear Fryslân telt tal briedfûgels yn houtwâlen

It is saak om mei goeie waarsomstannichheden it lân yn te gean. As it te hurd waait, kinst de fûgels net hearre. "Ik doch it measte op basis fan it lûd", seit Gerrit Tuinstra fan Lânskipsbehear Fryslân. Op in dei giet Tuinstra sa'n tsien oant tolve houtwâlen bydel om te sjen hokker briedfûgels der harren nestkes bouwe. "Dit is de gekraagde roodstaart", seit Tuinstra as er it opfallende lûd fan dit fûgeltsje heart. "Dat is in soart dy't benammen foarkomt yn de Noardlike Fryske Wâlden."