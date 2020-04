Studinten Friesland College wolle ek nei de coronakrisis graach online lessen folgje

Ut de enkête ûnder rom 1200 studinten en 400 dosinten docht bliken dat beide partijen posityf binne oer it online ûnderwiis. "De studenten geven aan bijvoorbeeld twee dagen in de week online les te willen krijgen." sa seit Jan Dijksma fan it Friesland College. Dijksma is dêr wiis mei, want dat jout neffens him oan dat de skoalle it op dit stuit op de goeie wize oanpakt hat.

Positive reaksjes

Studinten benammen te sprekken oer it direkte kontakt dat se no online hawwe mei de dosinten. Dijksma: "Ze geven aan nu veel vaker een één op één gesprek te hebben met hun coach. Welliswaar via een scherm, maar het is een stuk makkelijker om dat soort gesprekken nu te voeren." Neist de entûsjaste reaksje binne der ek in soad studinten dy't oanjouwe dat se sa gau as mooglik wer werom wolle nei de âlde sitewaasje. Dijksma: "Een kwart van de deelnemers van de enquete wil weer gewoon les krijgen. Ze missen vooral de sociale contacten."