Fryslân fan Boppen fan moandei ôf mei GPS-tracker te folgjen

It projekt 'Fryslân fan Boppen' begjint mei de GPS-tracker, omdat ferline wike net goed dúdlik wie wannear't de drones oerkomme soene. Minsken stiene soms oeren te wachtsjen en nei de loft te sjen. Projektlieder Lieuwe Krol leit út hoe't dat kin. "Wy ha ferline wike sjoen dat wy sa no en dan útrinne op guon plakken. Der is sa folle te sjen yn de doarpen, dat wy langer dwaande binne mei de drone. Dan is it ferfelend foar oare doarpen, dêr't wy letter komme. Mei de GPS-tracker kinne minsken presys sjen wêr't wy binne en wannear't se nei bûten moatte."

Teloarstelling foarkomme

Krol is tige te sprekken oer alle oanmeldings dy't er krijt. "It is oerweldigjend wat de minsken allegear oanmelde kwa projekten. Dat makket dat wy somtiden langer dwaande binne mei de drone. Minsken moatte dan lang wachtsje." Dochs krijt de projektlieder ek in hiel soad positive reaksjes. "Wy krije in hiel soad positive reaksjes. Minsken fine it moai dat wy dit dogge. It jout wer wat reuring en der is wer wat te dwaan yn it doarp, sizze in protte minsken."

Ofstân bewarje

De plysje hat ek kontakt hân mei de projektlieder oer de coronamaatregels. "As de drone komt, gean minsken nei bûten en steane se mei te folle minsken byelkoar. Dat is fansels net wat wy as organisaasje wolle. Bliuw dêrom sa folle mooglik yn eigen tún en hâld yn alle gefallen oardel meter ôfstân as wy lânskomme."