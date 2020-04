LIVEBLOG: Studinten wolle ek nei corona graach online les krije

It coronafirus hat noch gjin grutte effekten op wenningmerk. Dat blykt út de sifers fan it Kadaster. Nei it bekendmeitsjen fan de coronamaatregels op 12 maart rûn it tal minsken dat in nije wenning socht, hiel bot werom. Dochs bliuwt it tal hûzen dat ferkocht wurdt reedlik gelyk, besifere it Kadaster.