LIVEBLOG: Fryske wenningmerk hat wol lêst fan coronafirus

De oardelmeterekonomy, we hearre der alle dagen oer. Mar hoe wurket dat yn de praktyk, bygelyks in yn swimbad? By Swimfun op De Jouwer wurdt op it stuit hurd wurke om it swimbad neffens de coronamaatregels klear te meitsjen foar weriepening. Minsken kinne online in blok reservearje dêr't se yn komme te swimmen. Der wurdt begûn mei lytse groepkes. By de wyldwetterbaan komt in stopljocht en der wurde linen oanbrocht. Ek moatte minsken sawol yn it foar, as nei de tiid thús dûse en omklaaie.