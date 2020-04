Coronanijs moandei 20 april: foarútsjen op parsekonferinsje kabinet

By binnenkomst krije je fuortendaliks in termometer tsjin de holle oan drukt. Grien betsjut trochrinne en read net wolkom. It is it nije normaal yn de sportskoalle. Om foldwaan te kinnen oan de easken fan de oardelmeterekonomy is dit ien fan de maatregels dy't de brânsjferiening NL Actief oplein hat.

By it Bewegingssintrum Drachten binne se der klear foar. De stickers mei rinrûtes binne al op de grûn plakt en ek is er rom de mooglikheid de hannen te ûntsmetten.