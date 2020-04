Tim (15) kin net nei WK Minygolf en leit dêrom in golfbaan yn eigen tún oan

Tim de Boer (15) soe yn augustus nei it WK Minygolf yn Murnau (Dútslân), mar fanwegen it coronafirus is dat nei alle gedachten fan de baan. Gewoanwei traint Tim op Midgetgolfpark Friesland yn Appelskea, mar ek it park is sletten. Dochs hat Tim in oplossing betocht: túngolf.