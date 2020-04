ZZP-kok Syb Zijlstra is syn wurk kwyt, mar freget gjin útkearing oan

Fan syn 15de jier ôf is Zijlstra al kok. Twa jier lyn hie Zijlstra noch syn eigen restaurant yn Ljouwert. Mar dêr hold er mei op, hy ferkocht de saak en gie as ZZP'er fierder. As freelancer giet er by ferskillende restaurants oan 'e gong. Mar ek jout hy les yn iten siede op skoallen, is er belutsen by fitalensprogramma's fan gemeenten en hat er in foodtruck wêrmei't er mei syn kompanjon it lân troch giet. "En foar de hobby doch ik it ielrikjen der noch by", seit Zijlstra.