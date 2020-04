Fryske soarchmakeler biedt tsjinsten fergees oan

Under druk

De soarchynstellingen stean bot ûnder druk, en nei fjouwer wike krisis begjint der mear syktefersom te kommen, de druk is tige heech, benammen yn de Rânestêd. Oan de oare kant sitte in soad minsken út de hoareka en ek studinten op dit stuit sûnder wurk. Ek dêr besykje se te sjen oft dy bemiddele wurde kinne nei wurk yn de soarch.

It tal minsken dat it bedriuw bemiddelet is noch beheind, der kinne noch wol mear minsken by om te bemiddeljen.

Oerlibje

It jonge bedriuw moat ek fol oan de bak om te oerlibjen. Dochs is Kingishi posityf oer de takomst. Hy hopet ek út te wreidzjen op termyn. No hat it bedriuw kantoaren yn Ljouwert, Aldskoat, Amsterdam en Utert.