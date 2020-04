Trije dagen nei fjoerferbod op Skylge al brânstichting

De plysje fan Skylge siket tsjûgen fan brânstichting. De brânwacht fan it eilân waard krekt foar healve tolven alarmearre foar in natuerbrân. It fjoer wie oan Buiten de Kom yn West-Skylge. Neffens de plysje giet it nei alle gedachten om brânstichting, fanwege de oantroffen situaasje.