GGD Fryslân hat bekendmakke dat der sûnt sneon trije nije pasjinten oan it coronafirus ferstoarn binne yn de provinsje. Dêrmei komt it totale oantal minsken dat yn Fryslân ferstoarn is op 45. Dêrnjonken binne der alve nije minsken bykaam dy't posityf test binne op it firus, dat binne der no totaal 449. It tal minsken yn it sikehûs is mei ien ôfnommen en stiet no op 60.