'Rifka' stiet noch op it hûs yn Koudum

Rebecca is, lykas folle mear Joadske bern, fan Amsterdam oer de Iselmar nei Fryslân smokkele. Willem de Boer ried mei syn hynder en wein nei Molkwar en Starum en brocht ferskate bern yn feilichheid. Pakesizzer Antje Talsma-Broersma fan Koudum wit net hoefolle, mar hiel wat. Rebecca (of Rifka, sa't se doe neamd waard) bleau by Willem en Antje.

In famke mei swart hier en donkere eagen, hiel oars as de eigen dochters. "Mar Rebecca wie as in dochter foar harren," fertelt Antje. "It ferhaal fan Rebecca bliuwt libben yn ús famylje. It is ek moai dat de skiednis noch yn byld is op de gevel fan it hûs oan de Swartewei."