Jongelju bekeurd nei feestje op Sippen-finnen yn it Bûtenfjild

De jongelju hiene it feestje op de Sippen-finnen, in eilantsje fan hûndert bunder dat eigendom is fan It Fryske Gea. Der is in kuierrûte op it eilân, mar yn it briedseizoen (tusken 15 maart en 1 july) is it gebiet sletten. Je kinne der allinne komme mei in boat of mei in draaibrêge.