LIVEBLOG: soad boeten foar jongelju, yllegale kroech yn Tsjom

De saneamde 'Koloniën van Weldadigheid' moatte noch efkes wachtsje op in beslút oft sy wrâlderfgoed wurde of net. Dat komt troch de coronakrisis, dêrtroch makket it komitee foarearst noch net in beslút. Ien fan de fiif koloanjes is dy fan Frederiksoard, foar in part in Weststellingwerf.

Gewoanwei soe it komitee yn juny byinoar komme yn it Sineeske Fuzhou om te praten oer de Nederlânske en Belgyske koloanjes. Mar troch it coronafirus is dat foarearst efkes útsteld.